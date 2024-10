Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Konz (ots)

Am Dienstag, 01.10.2024, im Zeitraum zwischen 14:30 - 18:30 kam es in der Straße Mirabellenweg in Höhe der Hausnummer 17 in Konz-Roscheid zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Durch den/die unbekannte(n) Täter wurde mittels eines bisher unbekannten spitzen Gegenstandes, die komplette Fahrerseite des blauen PKW BMW Coupe mit einem langgezogenen horizontalem Kratzer beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell