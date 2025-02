POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich

Schleiden (ots) - Am Sonntag (23. Februar) kam es gegen 2.20 Uhr zu einem Brand in einer Solarfirma in der Trierer Straße in Schleiden-Oberhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte in der Lagerhalle ein Feuer. Das in der Lagerhalle deponierte Equipment wurde bei dem Brand erheblich beschädigt. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen bezüglich der ...

