POL-PDMT: Laurenburg. Bus verursacht Schaden und fährt sich fest

Hachenburg (ots) - Am heutigen Abend wurden in den Regionen Bad Marienberg und Müschenbach vermehrt betrügerische Anrufe festgestellt. Wie bereits in den vergangenen Wochen auch, wurden vorwiegend ältere Menschen mit dem Modus Operandi eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft angerufen. Hierbei wird ...

mehr