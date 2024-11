POL-PDMT: POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg am Kreisel Jahnstraße in Richtung Nisterau

Montabaur (ots) - Am Donnerstag, den 21.11.2024, wurden an der Bundesstraße B255, Höhe Hahner Stock, in der Nähe eines ehemaligen Salzlagers, in einem Waldweg mehrere Säcke mit Resten von Faserzementplatten festgestellt. Die Säcke wurden vermutlich in den Tagen vorher dort aus einem Fahrzeug heraus abgestellt und illegal entsorgt. Wurden diesbezüglich verdächtige Beobachtungen getätigt? Rückfragen bitte an: ...

