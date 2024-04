Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kfz-Altbatterien von Wertstoffhof gestohlen und Radfahrer von Auto erfasst und leicht verletzt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kfz-Altbatterien von Wertstoffhof gestohlen - Bruchköbel

(fg) Auf Kfz-Altbatterien hatten es Unbekannte abgesehen, die sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, auf dem Gelände des Bauhofs der Stadt Bruchköbel in der Werner-von-Siemens-Straße umhergetrieben hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Eindringlinge das ummauerte Gelände und nahmen anschließend die Batterien, die in zwei Kunststoffkisten gelagert waren, mit. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Radfahrer von Auto erfasst und leicht verletzt - Gründau/Lieblos

(cb) Ein 41-jähriger Mann war am Dienstag auf dem Radweg aus Richtung Gelnhausen kommend in Richtung Lieblos unterwegs. Er beabsichtigte wohl nach links in den Meerholzer Landweg einzubiegen. Aus dem Meerholzer Landweg wollte der Fahrer eines schwarzen Vito wiederrum in die Leipziger Straße einbiegen. Ersten Erkenntnissen nach hat der 66 Jahre alte Mercedes-Fahrer den Zweiradfahrer beim Einbiegen übersehen und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde der 41 Jahre alte Mann aus Gelnhausen leicht verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Offenbach, 17.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

