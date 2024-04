Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit mehreren Fahrzeugen: eine Person leicht verletzt; Sprinter hat keine Scheinwerfer mehr; Kabel von Baustelle gestohlen: Hinweise erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfall mit mehreren Fahrzeugen: eine Person leicht verletzt - Bundesautobahn 3/Anschlussstelle Obertshausen

(cb) Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Dienstagabend auf der Bundesautobahn 3 in Höhe der Anschlussstelle Obertshausen in Fahrtrichtung Würzburg, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach wollte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Sattelzug auf die Autobahn auffahren und missachte hierbei den Vorrang eines auf der rechten der drei Spuren befindlichen blauen Lastkraftwagens. Um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden, musste der blaue Brummi von der rechten auf die mittlere Fahrspur ausweichen. Ein auf der mittleren Fahrspur herannahender 33-jähriger Autofahrer konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem blauen Lastkraftwagen auf. Zwei weitere Fahrzeuge, welche die gleiche Fahrspur benutzten, mussten infolgedessen ebenfalls stark abbremsen und kollidierten miteinander. Der Fahrer des Audi wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der schwarze A6 wurde an der Fahrzeugfront beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht: Audi A6 beschädigt - Heusenstamm

(fg) In der Nacht zum Montag ereignete sich in der Straße "Am Frankfurter Weg" eine Unfallflucht, wobei ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Die Eigentümerin hatte ihren grauen A6 am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, im Bereich der 10er Hausnummern abgestellt. Am Montagvormittag, gegen 11 Uhr, stellte sie Schäden an der Heckstoßstange fest. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte diese offenbar beim Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang verursacht. Die Polizei in Heusenstamm sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

3. Betrüger waren unterwegs: Falschgeld gewechselt - Dietzenbach

(fg) Zwei etwa 17 Jahre alte Unbekannte waren am Dienstagabend in der Babenhäuser Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern unterwegs, sprachen eine Passantin an und baten diese, Geld zu wechseln. Kurz nach dem Geldwechsel merkte die Angesprochene, dass ihr Falschgeld übergeben worden war. Die Polizei ermittelt nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. Einer der Täter war laut Angaben der Geschädigten dunkelhäutig, 1,66 bis 1,68 Meter groß und von schmaler Statur. Er trug dunkle Kleidung, hatte eine Basecap auf und eine Kapuze darüber gezogen. Sein Komplize war ebenfalls dunkel gekleidet und 1,66 bis 1,68 Meter groß. Hinweise auf das Duo bitte an die Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Sprinter hat keine Scheinwerfer mehr - Dietzenbach

(cb) Als ein 49 -jähriger Fahrzeughalter am Dienstag, gegen 7.20 Uhr, zu seinem in der Hofheimer Straße (20er Hausnummern) abgestellten weißen Sprinter kam, stellte er eine kaputte Scheibe am Auto fest. Unbekannte Täter hatten die Dreiecksscheibe eingeworfen und anschließend die Scheinwerfer sowie den Bordcomputer ausgebaut und geklaut. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

5. Kabel von Baustelle gestohlen: Hinweise erbeten - Dreieich/Dreieichenhain

(cb) Dreiste Baustellendiebe haben in der Zweit zwischen Freitag (20. März 2024) und Donnerstag (11. April 2024) fast 6.000 Meter Starkstromkabel von einem Baustellengelände in der Landsteinerstraße (10er Hausnummern) geklaut. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Baustellendiebe vier komplette Kabeltrommeln und schnitten weitere Kabel von Kabeltrommeln ab. Vermutlich wurde das Diebesgut im Wert von etwa 150.000 Euro mit einem Lastkraftwagen abtransportiert. Die Ermittler des Fachkommissariates bitten um Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

Offenbach, 17.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

