POL-OS: Hagen a.T.W.: Mehrere Einbrüche in der Dorfstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montag bis Dienstag trieben Diebe ihr Unwesen in Hagen a.T.W.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst in dem Zeitraum von Montagnachmittag 14.00 Uhr bis Dienstagmorgen 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Dorfstraße. Hier durchsuchten sie das Innere und flüchteten anschließend mit einer Bargeldsumme in unbekannte Richtung. Ein weiteres Mal schlugen die Diebe in dem Zeitraum von Montagabend 19.15 Uhr bis Dienstagmorgen 04.25 Uhr in der Dorfstraße zu. Hier brachen sie gewaltsam in einen Einzelhandel ein. Auch hier wurde wieder Bargeld entwendet.

Dienstagmorgen in der Zeit von 00.13 Uhr bis 08.00 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Dorfstraße. Hier flüchteten die Täter wieder unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder den flüchtigen Tätern geben können, sich telefonisch unter 05401/83160 zu melden.

