POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Schule in der Kromschröderstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Sonntagmittag haben Unbekannte gegen 12:45 Uhr von der Brücke an der Osnabrücker Straße Steine auf die B68 geworfen. Die Brücke befindet sich nördlich vom Penterknapp und mündet in den Kammweg. Ein heruntergeworfener Stein traf dabei mindestens ein Fahrzeug, welches in Richtung Wallenhorst unterwegs war. An dem Mercedes entstand Sachschaden. ...

