POL-LB: Magstadt: Pkw auf Wanderparkplatz zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Lenker kam es am Montag (10.03.2025) gegen 15:15 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg. Eine 76-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Schorndorfer Straße verlassen. Zeitgleich befuhr ein 52-jähriger ...

