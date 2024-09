POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin und Rollerfahrer stoßen zusammen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Knufstraße; Tatzeit: zwischen 13.09.2024, 21.00 Uhr, und 15.09.2024, 10.30 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Wochenende in Bocholt ein geparktes Fahrzeug. Die Unbekannten zerkratzten den Wagen, der an der Knufstraße gestanden hatte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

