POL-BOR: Bocholt - E-Scooter und Rad kollidieren im Gegenverkehr

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße;

Unfallzeit: 15.09.2024, 18.10 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Sonntag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein Jugendlicher war gegen 18.10 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg an der Dinxperloer Straße unterwegs. Der Bocholter fuhr auf der für ihn links liegenden Seite aus Richtung Westring kommend. An der Kreuzung mit der Herzogstraße und der Karlstraße kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden 70-Jährigen: Nach ersten Erkenntnissen verhakten sich die Lenker im Vorbeifahren und die Bocholterin stürzte. Rettungskräfte brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (to)

