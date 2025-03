POL-LB: Marbach am Neckar-Siegelhausen: Hund reißt Rehkitz - Hinweise für Hundebesitzerinnen und -besitzer

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (09.03.2025) 20:30 Uhr und Montag (10.03.2025) 08:45 Uhr zerkratze eine noch unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand einen auf dem Wanderparkplatz "Hölzersee" in Magstadt geparkten Chevrolet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen unter Tel. 07031 20405-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de ...

mehr