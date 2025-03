PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Widerstand geleistet +++ Vier Schüler durch Pfefferspray leicht verletzt +++ Schockanrufe gescheitert +++ Einbruch in Fitnessstudio +++ Gartenhaus aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Widerstand geleistet,

Geisenheim, "Schnakenbrücke", 05.03.2025, 14.30 Uhr,

(pl)Bei Geisenheim kam es am Mittwochnachmittag auf der Fußgängerbrücke über der der B 42 zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, bei dem eine Polizeibeamtin und zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Der Polizei wurde gegen 14.30 Uhr eine männliche Person mit einem Traktor auf der "Schnakenbrücke" gemeldet, welche lediglich mit Unterhose, Oberteil und Schuhen bekleidet etwas auf die Fahrbahn werfen würde. Die verständigten Polizeikräfte konnten den beschriebenen Mann vor Ort antreffen und wurden im Verlauf der Kontrolle von diesem attackiert. Im Rahmen der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Eine Polizeibeamtin und ein weiterer Polizeibeamter erlitten Prellungen. Der 24-jährige Mann aus Bayern, welcher sich zum Kauf des Traktors nach Hessen begeben hatte, wurde festgenommen. Da sich der Festgenommene offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Fachklinik überstellt.

2. Vier Schüler durch Pfefferspray leicht verletzt, Taunusstein, Bleidenstadt, Bernsbacher Straße, 06.03.2025, 10.20 Uhr

(pl)Am Donnerstagvormittag wurde in einer Schule in der Bernsbacher Straße in Taunusstein-Bleidenstadt Pfefferspray im Bereich der Jungentoilette versprüht. Hierdurch wurden vier Schüler leicht verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Das Pfefferspray und die verantwortliche Person konnten bislang nicht aufgefunden beziehungsweise ermittelt werden. Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Schockanrufe gescheitert,

Eltville, 05.03.2025 (pl)Im Verlauf des Mittwochs versuchten Betrüger mindestens vier Seniorinnen aus Eltville mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um ihr Erspartes zu bringen. Die Anrufer gaben an, von der Polizei zu sein und gaukelten den Eltvillerinnen vor, die Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer hohen Kaution auf freien Fuß kommen. In den bislang bekanntgewordenen Fällen gingen die Angerufenen der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die Polizei.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

4. Einbruch in Fitnessstudio,

Walluf, Niederwalluf, Im Grohenstück, Dienstag, 04.03.2025, 23.50 Uhr bis Mittwoch, 05.03.2025, 0.40 Uhr

(ro)Im Wallufer Ortsteil Niederwalluf hatten es Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch auf ein Fitnessstudio abgesehen.

Im Zeitraum von 23.50 Uhr bis 0.40 Uhr hatten die Täter das Fitnesscenter in der Straße "Im Grohenstück" aufgesucht und sich im Inneren mehrfach an diversen Schränken im Bereich der Rezeption zu schaffen gemacht. Hier ließen sie eine Dose mit Fundstücken mitgehen. Ersten Ermittlungen zufolge verließen die Diebe fluchtartig das Gebäude, als Reinigungskräfte im Objekt tätig wurden. Wie die Täter ins Innere gelangten und ob sie noch weitere Wertgegenstände entwendeten, ist bislang unklar.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5. Gartenhaus aufgebrochen,

Eltville am Rhein, Kiedricher Straße, Festgestellt Mittwoch, 05.03.2025, 13 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Diebe ein Gartenhaus in Eltville aufgebrochen.

Die Täter näherten sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt dem Grundstück in der Kiedricher Straße und hebelten die Tür des Gartenhauses auf. Hieraus ließen sie eine Akku-Heckenschere mitgehen, bevor sie das Weite suchten.

Die Polizeistation Eltville nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

