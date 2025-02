Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Gelsenkirchen-Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagen der Gelsenkirchener Polizei wurden am Samstag, 1. Februar 2025, gegen 20 Uhr, zu einem Restaurant an der Bismarckstraße gerufen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich ein 33 Jahre alter Gelsenkirchener auf der Bismarckstraße, als er von einer Personengruppe von 15 bis 20 Männern angegriffen wurde. Der Mann floh in ein nahe gelegenes Restaurant. Die Männergruppe beschädigte daraufhin die Fensterfront des Restaurants und floh anschließend in Richtung Robergstraße. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige und hat die Ermittlungen aufgenommen.

