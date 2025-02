Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße ist am Samstag, 1. Februar 2025, ein 68 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der Gelsenkirchener in Fahrtrichtung Schalke unterwegs und prallte gegen 12.15 Uhr auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, das verkehrsbedingt halten musste. In diesem Wagen saßen zwei Personen, eine 20 Jahre alte Frau am Steuer und ein 44 Jahre alter Mann. Durch die Wucht wurde auch dieses Auto auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben, das von einem 56 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Rettungskräfte brachten den 68-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug und ein weiteres waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr.

