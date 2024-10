Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 11.10.2024, 21:30 Uhr bis zum 12.10.2024, 09:00 Uhr kam es im Bereich der Klosterstraße in Hermeskeil zur Beschädigung eines PKW, der in der Einfahrt eines Anwesens geparkt war. Dabei warf der/die unbekannte Täter/in einen Gegenstand in die Heckscheibe des PKW, sodass diese gänzlich zerstört wurde.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell