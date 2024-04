Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Zeugenaufruf nach sogenanntem "Lederjackenbetrug"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.04.2024 zwischen 12:50 und 13:15 Uhr kam es in der Haardter Straße, Neustadt, im Bereich Rosengarten zu einem sogenannten "Lederjackenbetrug". Der Bisher unbekannte Täter erschlich sich das Vertrauen des Geschädigten, bot ihm vermeintlich hochwertige Lederjacken an und erlangte hierdurch die Übergabe von 1000EUR. Da der Geschädigte zunächst kein Bargeld mit sich führte, begab man sich mit einem PKW gemeinsam zu einer Neustadter Bankfiliale in der Hohenzollernstraße. Nach Übergabe des Geldes brachte der Täter den Geschädigten über den Hauptbahnhof Neustadt zurück in die Haardter Straße. Bei dem genutzten Fahrzeug handelt es sich laut dem Geschädigten um einen schwarzen, großen BMW, Bauform: Limousine. Den Täter beschrieb der Geschädigte wie folgt:

- ca. 50 Jahre alt - schmale Figur - länglicher Kopf - kurze grauschwarze Haare, kein Bart - leicht getönte Brille - sprach deutsch mit leichtem, italienischen Akzent - trug ein helles Sakko und eine dunkle lange Hose - vornehmes Erscheinungsbild

Die Polizeiinspektion Neustadt erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell