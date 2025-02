POL-GE: Radfahrerin stürzt vor Veltins Arena

Gelsenkirchen (ots) - Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am späten Samstagnachmittag des 01. Februar 2025 zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festnehmen. Was war passiert? Die 84jährige Inhaberin eines Reihenhauses an der Marler Straße in Gelsenkirchen-Hassel bekam per Anruf den Hinweis ihrer Nachbarin, dass sich fremde Personen in ihrem Garten aufhalten würden. Diese verständigte ihren ...

mehr