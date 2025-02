Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Zeugin verhindert Wohnungseinbruch

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am späten Samstagnachmittag des 01. Februar 2025 zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festnehmen. Was war passiert? Die 84jährige Inhaberin eines Reihenhauses an der Marler Straße in Gelsenkirchen-Hassel bekam per Anruf den Hinweis ihrer Nachbarin, dass sich fremde Personen in ihrem Garten aufhalten würden. Diese verständigte ihren 50jährigen Sohn, welcher die mutmaßlichen Einbrecher beim Einbruchsversuch störte und diese fußläufig flüchteten. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und informierte zeitgleich die Polizei. Diese konnten die zwei 16jährigen Tatverdächtigen an der Geschwisterstraße stellen und nach kurzem Fluchtversuch fesseln. Die Identität der Tatverdächtigen konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, so dass ein Staatsanwalt die Untersuchungshaft anordnete. Die Personen wurden ins Polizeigewahrsam verbracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell