Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 31. Januar 2025, kurz vor 9 Uhr morgens wurde die Polizei zu einem Randalierer im Netto Discounter an der Ophofstraße in Gelsenkirchen-Buer gerufen, welcher mit Bierflaschen um sich werfe. Bei Eintreffen konnten die Beamten feststellen, dass der 44jährige Deutsche bereits durch Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes überwältigt und am Boden fixiert wurde. Der Randalierer beruhigte sich zunächst, um dann bei Sachverhaltsabklärung lauter und aggressiver zu werden. Zudem beleidigte er die eingesetzten Kräfte auf übelste Weise. Bei der Überprüfung seiner Personalien versuchte er weiterhin einer Beamtin den Ausweis zu entreißen und sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Gegen eine Fesselung und weitere Maßnahmen sperrte der Mann sich und leistete Widerstand. Fortlaufend beleidigte er alle eingesetzten Kräfte und bedrohte einen Beamten, als der ihn im Streifenwagen fixierte. Der leicht alkoholisierte Mann wurde zunächst ins Polizeigewahrsam, aufgrund einer fehlenden Gewahrsamsfähigkeit dann ins Krankenhaus verbracht. Der Randalierer wurde leicht verletzt, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

