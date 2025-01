Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall in Schalke um Zeugenhinweise. Am Donnerstagmorgen, 30. Januar 2025, ging gegen 7.40 Uhr eine 16-jährige Gelsenkirchenerin über die Ruhrstraße. Gleichzeitig bog eine bislang unbekannte Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Liboriusstraße in die Ruhrstraße ein. Dabei traf der Außenspiegel des Autos den Arm der Schülerin. Die unbekannte Frau hielt und erkundigte sich bei der Jugendlichen, ob sie einen Rettungswagen benötige, was die 16-Jährige verneinte. Anschließend gab die Frau der Schülerin Geld, um sich für den Vorfall zu entschuldigen. Erst in der Schule bemerkte die Schülerin, dass ihr der Arm schmerzte, woraufhin der Rettungsdienst und die Polizei verständigt wurden.

Die Polizei bittet die Autofahrerin, sich zu melden. Sie war etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß, komplett schwarz gekleidet und trug ein schwarzes Kopftuch. An Details hinsichtlich des Autos konnte sich die Jugendliche nicht mehr erinnern. Die Polizei bittet darüber hinaus, dass sich auch weitere Zeugen des Unfalls melden. Telefonische Hinweise bitte unter der 0209 365 6252 an die Verkehrsinspektion oder unter der 0209 365 2160 an die Leitstelle.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell