Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigungen und Diebstähle an vier Gelsenkirchener Schulen

Gelsenkirchen (ots)

Einbrüche in Schulen gibt es immer wieder mal. Dass es in einer Nacht gleich vier trifft, ist eher ungewöhnlich. Zwischen letzten Dienstagnachmittag, 28. Januar 2025, und Mittwochmorgen, 29. Januar 2025, schlugen bislang unbekannte Täter hier zu:

An der Liboriusstraße in Schalke informierte der Hausmeister die Beamten, nachdem einer Reinigungskraft die gesplitterte Glasscheibe einer Eingangstür aufgefallen war.

Im gleichen Zeitraum zerstörten ebenfalls unbekannte Personen die Eingangstüren einer Schule an der Grillostraße, ebenfalls in Schalke. Auch hier entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Ob sie in das Gebäude eindrangen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An der Marschallstraße in Bismarck drangen die Täter definitiv in das Schulgebäude ein, offensichtlich durch ein Fenster, bei dem die Scheibe eingeschlagen wurde. In der Schule durchwühlten die Täter Rollcontainer und Schränke. Ob und was gestohlen wurde, ist auch hier noch Gegenstand von Ermittlungen. Hier gab der Hausmeister an, zuletzt am Dienstag um 14 Uhr in der Schule nach dem Rechten gesehen zu haben.

Und schließlich traf es noch eine Schule an der Adenauerallee in Erle. Hier durchwühlten ein oder mehrere Tatverdächtige in derselben Nacht die Büroräume der Schulmensa. Dort fanden sie unter anderem Schlüssel zu einem Lieferfahrzeug, das sie daraufhin stahlen. Bei dem Wagen handelt es sich um einen weißen, elektrisch angetriebenen Combo-e Cargo mit schwarzer Aufschrift.

Die Beamten fertigten in allen Fällen Strafanzeigen. Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem entwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell