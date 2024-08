Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Rettung aus der Höhe: Feuerwehr Wildeshausen übt Notfallrettung bei Herzstillstand auf einem Mähdrescher

Wildeshausen (ots)

Am Dienstagabend führte die Feuerwehr Wildeshausen eine außergewöhnliche Übung durch, die zeigte, wie wichtig regelmäßige Trainings auch in alltäglichen Situationen sind. Im Mittelpunkt der Übung stand ein Szenario, das jederzeit Realität werden könnte: Ein Landwirt erlitt bei Wartungsarbeiten auf seinem Mähdrescher einen Herzstillstand und musste durch den Rettungsdienst reanimiert werden.

Die Rettung gestaltete sich besonders herausfordernd, da der Patient sich nicht ebenerdig befand, sondern auf dem Dach des großen Mähdreschers. Um die Notfallversorgung schnellstmöglich sicherzustellen, wurde die Feuerwehr Wildeshausen sofort alarmiert, um den Patienten mittels Drehleiter zu retten. Für eine realistische Darstellung des Szenarios kam eine Trainingspuppe speziell zum Trainieren der Reanimation zum Einsatz, die als Opfer diente. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Rolle des Rettungsdienstes und arbeiteten eng mit den Kräften der Feuerwehr zusammen.

Nach einer ersten Erkundung durch den Gruppenführer und des anschließenden Befehls, konnte die Person innerhalb kürzester Zeit sicher vom Dach der Arbeitsmaschine gerettet und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.

Im Anschluss an die Übung erläuterte der Eigentümer der Maschine, Hergen Bahrs, die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen, auf die die Feuerwehr in solchen Situationen achten sollte, sowie die relevanten Sicherheitseinrichtungen am Mähdrescher.

Diese Übung verdeutlicht einmal mehr die Bedeutung regelmäßiger Trainings, auch für vermeintlich alltägliche Notfälle. Das Szenario eines Herzstillstandes auf einem Mähdrescher kann jederzeit und überall auftreten. Die Feuerwehr Wildeshausen ist dank dieser Übungen bestens auf solche Einsatzlagen vorbereitet.

