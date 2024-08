Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kreiskinderfeuerwehrtag in der Gemeinde Ganderkesee - Ein voller Erfolg in Bergedorf (Korrektur Namen)

Landkreis Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende fand in der Gemeinde Ganderkesee der 3. Kreiskinderfeuerwehrtag statt, ausgerichtet von der Gemeindekinderfeuerwehr Ganderkesee. Schauplatz des gelungenen Events war Bergedorf. Die Organisation lag in den Händen von Talke Lindemann und Jacqueline Piero.

Vertreter aller Kinderfeuerwehren des Landkreises Oldenburg nahmen an der Veranstaltung teil. Insgesamt 77 Kinder aus den Kinderfeuerwehren Ganderkesee, Düngstrup, Dötlingen und Harpstedt stellten an zehn verschiedenen Stationen ihr feuerwehrtechnisches Können unter Beweis. Bei strahlendem Sonnenschein zeigten die Nachwuchsbrandschützer großen Einsatz und viel Freude an den gestellten Aufgaben.

Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei von den Feuerwehren aus Ganderkesee, die maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Die Kreisjugendfeuerwehr bedankte sich ausdrücklich bei Talke Lindemann und Jacqueline Piero für die reibungslose Organisation.

Unter den Ehrengästen waren Marcus Ahrens aus der Gemeinde Ganderkesee, Diane Febert, die Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, der stellvertretende Ortsbrandmeister aus Schierbrok sowie die Ortsbrandmeister aus Ganderkesee und Bergedorf.

Ein besonderer Dank gilt dem Gemeindebrandmeister Bernd Lembke, der eine eigene Station betreute und die Kinder mit seiner Expertise begeisterte.

Zum feierlichen Abschluss überreichte der Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke jedem teilnehmenden Kind eine Medaille als Anerkennung. Ein großes Dankeschön geht ebenfalls an alle Helfer, die mit ihrem Einsatz zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell