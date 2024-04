POL-FR: Lörrach: Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots) - Am vergangenen Wochenende (26.-28.04.2024) kam es in Murg, Laufenburg, Albbruck und Wehr wieder zu Diebstählen aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen. In der Nacht auf Samstag wurden zwei Diebstahlsdelikte aus Niederhof und eines aus Albbruck bekannt. Auf Sonntag bzw. am Sonntag wurden vier ...

