Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geschwindigkeitskontrollen in Hassel/13 Prozent fahren zu schnell

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Dienstag, 28. Januar 2025, führten Mitarbeiter der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der Marler Straße in Höhe der Kokerei in Hassel durch. Zwischen 6 und 12 Uhr überwachten sie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der dort eingerichteten Baustelle. Insgesamt befuhren in der Zeit 1360 Fahrzeuge die Marler Straße. 177 davon hielten sich nicht an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 36 der Autofahrer fuhren so schnell, dass sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. 141 werden nun schriftlich aufgefordert, ein Verwarnungsgeld zu bezahlen. Tagesschnellster war ein Mercedes-Fahrer aus Gelsenkirchen mit gemessenen 67 km/h. Diesen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Monat Fahrverbot. Hinzu kommt ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Die Polizei kontrolliert regelmäßig den fließenden Verkehr in der gesamten Stadt. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Leider fallen bei diesen Kontrollen immer Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf, die sich nicht an die zulässige Geschwindigkeit halten.

