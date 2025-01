Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl beim Handy-Verkauf

Gelsenkirchen (ots)

Ein Unbekannter hat einer Gelsenkirchenerin in Schalke ihr hochwertiges Handy geraubt. Am Montagabend, 27. Januar 2025, hatten sich die 68-Jährige, ihr 40-jähriger Sohn sowie ein Kaufinteressent in einem Haus in der Schalker Straße verabredet. Zuvor hatten sie das iPhone im Internet zum Verkauf angeboten. Gegen 20.25 Uhr erschien der Unbekannte und begutachtete das Mobiltelefon. Plötzlich rannte der Tatverdächtig mitsamt dem Handy in seiner Hand los. Der 40-Jährige versuchte zwar noch den Mann zu stoppen, wurde aber weggestoßen. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Königstraße.

Der Tatverdächtige war etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß, war von schlanker Statur und trug eine Brille. Außerdem hatte er ein Tuch auf dem Kopf.

Die Polizei sucht Zeugen, die weiteren Angaben zum Gesuchten machen können. Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Die Polizei Gelsenkirchen rät zur generellen Vorsicht beim Verkauf von hochwertigen Gegenständen an der Wohnungstür.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell