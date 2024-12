PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Bad Homburg & Usingen +++ Drei Personen auf Grundstück +++ Durch vorgetäuschten Wasserschaden Schmuck erbeutet +++ Hauswand besprüht

1. Zwei Einbrüche in Bad Homburg angezeigt, Bad Homburg, Ricarda-Huch-Straße & Am Amburger Berg, Mittwoch, 18.12.2024,

(da)Am Mittwoch wurden in Bad Homburg zwei Einbrüche angezeigt. Zum einen hebelten die Einbrecher Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Ricarda-Huch-Straße auf und entwendeten diversen Schmuck und Uhren. Zum anderen gelangten die Täter zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 9.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Amburger Berg" in Kirdorf. Dazu schlugen sie zunächst ein Kellerfenster ein, kletterten dann an der Hausfassade hoch und drangen schließlich über ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Wohnhaus ein. Ob sie in diesem Fall etwas gestohlen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbruch in Eschbach,

Usingen, Am Buchstein, Mittwoch, 18.12.2024, 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr

(da)Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Mittwoch im Usinger Stadtteil Eschbach. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Buchstein" auf und entwendeten aus dem Inneren diversen Schmuck. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Drei Personen auf Grundstück,

Kronberg, Gartenstraße, Mittwoch, 18.12.2024, 17:35 Uhr

(da)Am Mittwoch hielten sich drei Unbekannte unberechtigt auf einem Grundstück in Kronberg auf. Gegen 17.35 Uhr bemerkten Anwohner die Männer im Garten eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße. Als sie ertappt wurden, flüchteten die drei über die Gartenstraße, den Burgweg in die Jaminstraße. Dort stiegen sie in ein Auto und fuhren über die Hainstraße in Richtung Bundesstraße 455. Hinweise auf einen vorangegangenen Einbruch liegen bislang nicht vor. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei schlanke Männer, die alle dunkel gekleidet waren und ihre Gesichter mit Mützen und Schals maskiert hatten. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine silberfarbene Mercedes C-Klasse Limousine. Hinweise zu den Personen und dem Mercedes nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Durch vorgetäuschten Wasserschaden Schmuck erbeutet, Steinbach, Berliner Straße, Mittwoch, 18.12.2024, 15.15 Uhr

(da)Mit einem vorgetäuschten Wasserschaden haben Trickdiebe am Mittwoch in Steinbach den Schmuck einer Rentnerin erbeutet. Gegen 15.15 Uhr klingelte es bei der 79-jährigen Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße. Vor ihr stand ein Unbekannter in Arbeitskleidung, der ihr mitteilte, dass es im Haus einen Wasserschaden gegeben habe. Dann lenkte er die Rentnerin geschickt ab, während sein Komplize die Wohnung betrat und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendete. Anschließend flüchteten die beiden Diebe unerkannt. Das Duo wurde später als osteuropäisch aussehend beschrieben und trug grünschwarze Arbeitskleidung. Sie waren etwa 1,80 Meter groß und sprachen hochdeutsch. Einer trug ein graues Basecap, der andere war muskulös und hatte schwarze, lockige Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass man keine Handwerker ins Haus lassen sollte, die nicht vorher angekündigt wurden oder die man nicht selbst bestellt hat. Wenn Sie Zweifel haben, ob es sich um echte Handwerker handelt, lassen Sie sie nicht ins Haus und erkundigen Sie sich bei Ihrer Hausverwaltung. Informieren Sie außerdem Ihre örtliche Polizeidienststelle oder rufen Sie die Polizei unter 110 an.

5. Hauswand besprüht,

Oberursel, Am Gaßgang, Dienstag, 17.12.2024, 18.15 Uhr bis Mittwoch, 18.12.2024, 5.20 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besprühten Unbekannte eine Hauswand im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen. Zwischen 18.15 Uhr und 5.20 Uhr verunstalteten die Täter die Fassade und den Zufahrtsweg eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Gaßgang" mit Graffiti. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0.

