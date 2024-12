PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe auf Baustelle zugange +++ Zwei E-Bikes gestohlen +++ Rollerdieb scheitert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe auf Baustelle zugange,

Steinbach, Wiesenau, Freitag, 13.12.2024, 16.30 Uhr bis Dienstag, 17.12.2024, 14.30 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen waren Diebe auf einer Baustelle in Steinbach aktiv. Zwischen dem 13. und 17. Dezember verschafften sich die Langfinger gewaltsam Zutritt zu dem mit einem Zaun gesicherten Gelände in der Straße "Wiesenau". Ihr Ziel waren mehrere Kubikmeter Baumaterial im Wert von rund 2.000 Euro. Aufgrund der Größe und Schwere des Diebesgutes geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei E-Bikes gestohlen,

Oberursel, Im Taunusgarten, Montag, 11.11.2024 bis Dienstag, 17.12.2024

(da)In den vergangenen Wochen haben Unbekannte zwei E-Bikes in Oberursel gestohlen. Die Diebe drangen in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Taunusgarten" ein. Ihre Beute: ein schwarzes BULLS Cross Rider EVO 2 und ein dunkelbronzefarbenes Centurion E-Fire City R760i im Gesamtwert von rund 8.300 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor, werden aber von der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

3. Rollerdieb scheitert,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Gotenstraße, Dienstag, 17.12.2024, 18 Uhr bis Mittwoch, 18.12.2024, 2.30 Uhr

(da)Im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach ist von Dienstag auf Mittwoch ein Rollerdieb gescheitert. In der Gotenstraße war seit Dienstag, 18 Uhr ein Motorroller Pegasus Sky 50 abgestellt. Dieser geriet in das Visier eines bislang unbekannten Diebes, der den Roller zunächst von seinem Abstellort wegschob und anschließend am Zündschloss manipulierte. Seine Versuche, den Roller kurzzuschließen, schlugen jedoch fehl, weswegen er weiterhin zu Fuß seines Weges gehen musste. Gegen 2.30 Uhr fanden Zeugen den Roller auf der Straße liegend auf. Sollten Sie den versuchten Diebstahl bemerkt haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell