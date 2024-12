POL-HG: Streit eskaliert +++ Uhren & Bargeld bei Einbruch entwendet +++ E-Bike aus Keller gestohlen

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Streit eskaliert,

Grävenwiesbach, Samstag, 14.12.2024, 3.40 Uhr

(da)Am Samstag soll ein Autofahrer in Grävenwiesbach gezielt auf einen Mann zugefahren sein, nachdem er diesen zuvor bedroht und rassistisch beleidigt hätte. In der Nacht von Freitag auf Samstag war es in Grävenwiesbach zu einem Wohnhausbrand gekommen (siehe hierzu Pressemitteilung vom 15. Dezember). Als ein Bewohner des abgebrannten Hauses kurz darauf mit seinem Auto im Halteverbot parkte, um Gegenstände in sein Fahrzeug zu laden, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem hinzukommenden 51-jährigen Autofahrer. Der Streit eskalierte derart, dass der Autofahrer den Mann rassistisch beleidigt und auch bedroht haben soll. Außerdem soll er mit seinem Auto gezielt auf den Mann zugefahren sein, sodass dieser sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. Einsatzkräfte der Polizei konnten den 51-Jährigen kurze Zeit später widerstandslos festnehmen. Für ihn ging es zunächst zur Polizeistation Bad Homburg. Dort wurde wegen des Verdachts auf vorangegangenen Alkoholkonsum eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchten Totschlags, Bedrohung und Beleidigung.

2. Uhren & Bargeld bei Einbruch entwendet, Bad Homburg, Frankfurter Landstraße, Montag, 16.12.2024, 15.30 Uhr

(da) Am Montagnachmittag kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter drangen gegen 15.30 Uhr in eine Wohnung in der Frankfurter Landstraße ein. Hierzu hebelten sie die Wohnungstür auf und entwendeten anschließend Bargeld und Uhren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

3. E-Bike aus Keller gestohlen,

Oberursel, Kupferhammerweg, Freitag, 13.12.2024, 8 Uhr bis Sonntag, 15.12.2024, 17 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Garage in Oberursel. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 8 Uhr und Sonntag, 17 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Kupferhammerweg und der dazugehörigen Tiefgarage. Dort brachen sie die Schlösser eines grün-orangen Cube Reaction Hybrid EX 625 im Wert von rund 2.800 Euro auf und entkamen mit diesem Diebesgut unerkannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

