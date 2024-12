PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche im Hochtaunuskreis +++ Fußgängerin angefahren +++ E-Bikes aus Tiefgaragen entwendet +++ Einfamilienhaus ausgebrannt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher steigen über Dach in Wohnhaus ein,

Bad Homburg - Gonzenheim, Am Zollstock

Samstag, 14.12.2024, 23:47 Uhr

Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten unbekannte Täter aus und versuchten über das Dach eines Einfamilienhauses in Bad Homburg-Gonzenheim in die Wohnräumlichkeiten zu gelangen. Ein Eindringen in die Wohnräumlichkeiten gelang den Tätern aus unbekannter Ursache nicht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Einbrecher hebeln Hauseingangstür von Rohbau auf,

Bad Homburg-Gonzenheim, Gotenstraße

Freitag, 13.12.2024 16:30 Uhr bis Samstag, 14.12.24 09:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag und Samstag mit Hilfe von Hebelwerkzeugen Zugang zu einem Einfamilienhaus, welches sich derzeit noch im Rohbau befindet. Die Täter gelangten durch die Hauseingangstür in das Innere des Tatobjekts, wo sie einen Verteilerkasten und eine Leiter entwendeten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Einbrecher hebeln Fenster von Einfamilienhaus auf,

Bad Homburg-Kirdorf, Am Walde

Freitag, 13.12.2024, 18:49 Uhr

Ein unbekannter Täter versuchte über das Seitenfenster im Garten eines Einfamilienhauses in das Innere zu gelangen. Der Täter wurde beim Aufhebeln des Fensters durch einen Zeugen beobachtet und gestört. Er flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 500EUR geschätzt.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Fußgängerin angefahren,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße/Bahnstraße Freitag, 13.12.2024, 16:30 Uhr

Am Freitagnachmittag befuhr ein weißer Mercedes Sprinter die Bahnstraße in Friedrichsdorf. Beim Einbiegen auf die Wilhelmstraße übersah der Fahrer des Sprinters eine Fußgängerin, welche im Begriff war den Fußgängerüberweg zu überqueren und kollidierte mit dieser.

Die Fußgängerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kam zur Behandlung in das nächstgelegene Krankenhaus.

6. Terassentür eingeworfen,

Oberursel, Adlerstraße

Donnerstag, 12.12.2024, 10:00 Uhr bis Freitag, 13.12.2024, 00:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich bereits am Donnerstag Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Das Haus wurde anschließend nach Wertgegenständen durchsucht und es wurden Bargeld und weitere Wertgegenstände in einer Höhe von ca. 300 EUR entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

7. E-Bikes aus Tiefgarage entwendet,

Oberursel, Philipp-Reis-Straße

Freitag, 13.12.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 14.12.2024, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich bereits in der Nacht auf Samstag auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage in Oberursel. Aus der Tiefgarage entwendeten sie anschließend ein dunkelgraues E-Bike der Marke Cube im Wert von ca. 2749 EUR, obwohl dieses durch zwei Schlösser gesichert war. Zudem entwendeten sie eine weiteres schwarzmattes E-Bike der Marke KTM im Wert von ca. 3299 EUR, welches ebenfalls mit einem Schloss gesichert war. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

8. E-Bikes aus Tiefgarage entwendet,

Steinbach (Taunus), Feldbergstraße

Donnerstag 05.12.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 13.12.2024 07:30 Uhr

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Aus der Tiefgarage entwendeten sie anschließend ein schwarzes E-Bike der Marke KTM im Wert von ca. 3399 EUR, obwohl dieses durch ein Schloss gesichert war. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

9. Taschendiebstähle in der Oberurseler Vorstadt,

Oberursel, Vorstadt

Samstag, 14.12.2024, 10:30 Uhr bis 12:45 Uhr

Zweimal in kurzer Zeit schlugen bislang unbekannte Täter in der Oberurseler Vorstadt zu. Zunächst entwendeten sie in einem unbemerkten Moment ein Mobiltelefon aus der Handtasche einer Geschädigten. Anschließend entnahmen sie aus einem mitgeführten, geschlossenen Rucksack eine rote Gürteltasche. Die Gürteltasche konnte im Nahbereich aufgefunden werden; das darin enthaltene Bargeld fehlte jedoch. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

10. Kennzeichen samt Halterung entwendet,

Steinbach (Taunus), Berliner Straße

Donnerstag 12.12.2024, 12:30 Uhr bis Freitag, 13.12.2024, 07:20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum beide Kennzeichen mitsamt Halterung eines am Straßenrand ordnungsgemäß abgeparkten, orangenen Opel Corsa. Die Täter konnte anschließend unerkannt flüchten.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

11. Einbrecher von Hausbewohner überrascht,

Neu-Anspach, Nach der Hardt

Samstag, 14.12.2024, 18:30 Uhr

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Samstag Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Neu-Anspach, indem er ein Erdgeschossfenster beschädigte. Durch den entstandenen Lärm begab sich der im Obergeschoss befindliche Hausbewohner in das Erdgeschoss, wo er auf den Einbrecher traf. Dieser flüchtete daraufhin ohne Diebesgut durch das Fenster. Der Täter konnte durch den Hausbewohner wie folgt beschrieben werden: ca. 160-170 cm groß, helle Hautfarbe, dünne Statur, blauer Regenmantel mit Kapuze, kleiner schwarzer Rucksack.

Zeugen werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

12. Täter schlagen Terrassentür ein,

Grävenwiesbach, Astrid-Lindgren-Straße

Freitag, 13.12.2024, 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen am Freitag in ein Einfamilienhaus in Grävenwiesbach ein, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand die Terrassentür einschlugen. Anschließend entwendeten sie Musikboxen und eine Armbanduhr im Gesamtwert von ca. 1500 EUR. Mit dem Diebesgut entkamen die Täter unerkannt.

Zeugen werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

13. Einbrecher durch Alarmanlage abgeschreckt,

Neu-Anspach, Am Kellerborn

Freitag, 13.12.2024, 17:28 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Freitagnachmittag in ein Haus in Neu-Anspach einzubrechen. Zunächst versuchten sie mehrere Türen zu dem Einfamilienhaus in der Straße Am Kellerborn aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, stachen sie mit einem unbekannten Werkzeug durch die Terrassentür, konnten so den Türgriff drehen und die Tür öffnen. Hierdurch wurde die installierte Alarmanlage ausgelöst. Die unbekannten Täter ließen daraufhin von ihrem weiteren Vorgehen ab und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Zeugen werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

14. Einfamilienhaus durch Brand unbewohnbar,

Grävenwiesbach, Bachstraße

Samstag, 14.12.204, 00:37 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet ein Einfamilienhaus in Grävenwiesbach in Vollbrand. Bei dem Feuer, welches nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine fehlerhafte Bedienung eines Ofens ausgelöst wurde, stürzten Teile der Decke ein, wodurch die Löscharbeiten der Feuerwehr erheblich erschwert wurden. Eine im Haus befindliche Person konnte sich durch ein Fenster im Erdgeschoss retten. Sie erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 EUR. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

