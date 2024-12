LPI-EF: Einbruchsdiebstahl

Sömmerda (ots) - Am Donnerstagabend wurde in Sömmerda im Bereich der Albert-Einstein-Straße ein hochwertiges E-Bike entwendet. Dazu wurde das Schloss des Fahrrades aufgebrochen. Die PI Sömmerda sucht Zeugen, welche Beobachtungen oder Hinweise zur Tat geben können. (KF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

mehr