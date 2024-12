Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unzureichende Ladungssicherung führt zu erheblichen Sachschäden und Einschränkungen des Berufsverkehrs auf Autobahn

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Sattelzugfahrer die A71 aus Richtung Sangerhausen in Richtung Schweinfurt. Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Stotternheim und Erfurt-Mittelhausen verlor dieser mehrere große Metallplatten, welche nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Die Gegenstände fielen von dem Sattelzug auf alle Fahrbahnen der Autobahn. Eine unmittelbar dahinterfahrende Fahrzeugführerin konnte noch rechtzeitig ausweichen, um eine Kollision mit den herabfallenden Gegenständen zu verhindern. Drei weitere Fahrzeugführer kollidierten in der Folge mit einer Metallplatte, sodass es zum Unfall kam. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und eine Straßenreinigungsfirma im Einsatz. Die Abfahrt Erfurt-Mittelhausen musste aufgrund der Reinigungsarbeiten für circa drei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Sattelzug geben können und werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0315905/2024 beim Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell