Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es auf der Bundesstraße 4 auf Höhe des Abzweigs Schilfa zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger VW-Fahrer war gegen 17:20 Uhr aus Richtung Schilfa kommend nach rechts auf die Bundesstraße abgebogen. Dabei stieß er frontal mit einer 60-jährigen Renault-Fahrerin zusammen, die auf der Bundesstraße von Straußfurt in Richtung Greußen gefahren war und gerade einen vorausfahrenden LKW überholte. Trotz des Einsatzes zweier Krankenwagen erlag die 60-jährige Renault-Fahrerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 59-jährige VW-Fahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung der genauen Unfallumstände kam vor Ort ein Gutachter zum Einsatz. An den beiden Fahrzeugen sowie an dem LKW und einer Leitplanke entstand ein Sachschaden von über 48.000 Euro. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Bundesstraße 4 über mehrere Stunden voll gesperrt werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell