LPI-EF: Ladendieb mit offenem Haftbefehl erwischt

Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag wurden in Erfurt zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt. An der Kreuzung Rudolstädter Straße/Am Herrenberg wollte eine 51-jährige VW-Fahrerin gegen 16:40 Uhr nach links in die Straße Am Herrenberg abbiegen. Dabei übersah sie einen 62-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Mann und seine 61-jährige Beifahrerin verletzt. ...

