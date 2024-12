Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag wurden in Erfurt zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt. An der Kreuzung Rudolstädter Straße/Am Herrenberg wollte eine 51-jährige VW-Fahrerin gegen 16:40 Uhr nach links in die Straße Am Herrenberg abbiegen. Dabei übersah sie einen 62-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Mann und seine 61-jährige Beifahrerin verletzt. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt. An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 16.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell