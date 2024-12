Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Widerstand bei Haftbefehlsrealisierung

Erfurt (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter 42-Jähriger leistete gestern Nachmittag bei seiner Verhaftung in Erfurt Widerstand. Der Mann wurde durch Polizisten im Rahmen eines anderen Einsatzes zufällig in einem Wohnhaus in der Mainzer Straße angetroffen. Nachdem ihm der Haftbefehl durch die Beamten verkündet wurde, versuchte er zu fliehen. Weit kam er jedoch nicht, denn die Polizisten stellten ihn noch im Treppenhaus. Hier leistete er Widerstand und verletzte dabei einen Beamten leicht an der Hand. Mit einer Strafanzeige im Gepäck trat er die Reise in das nächstgelegene Gefängnis an. (DS)

