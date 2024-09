Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizeistreifen nehmen 36-Jährigen im Rahmen der Fahndung fest

Rüsselsheim (ots)

Streifen der Polizeistationen Bischofsheim und Rüsselsheim haben am Mittwochnachmittag (11.9.) einen 36 -Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen. Gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen Mann, der im Bereich der Birkenstraße mehrere Kinder belästigt und sie unter anderem mit einem Kantholz in der Hand bedroht haben soll. Anschließend flüchtete er durch den Ostpark und konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei an einer Bushaltestelle in der Ernst-Barlach-Straße aufgegriffen werden. Es folgte die vorläufige Festnahme durch die Polizeikräfte. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige kam für weitere, kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache und muss sich jetzt in mehreren eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell