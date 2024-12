LPI-EF: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots) - In einer Kleingartenanlage im Erfurter Ortsteil Wallichen zündeten Unbekannte am Mittwoch einen Blechschuppen an. Kurz vor 07:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in eine Kleingartenanlage in der Wallicher Landstraße gerufen. Zu diesem Zeitpunkt brannte der Blechschuppen, in dem u. a. Holz gelagert wird. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 500 Euro ...

