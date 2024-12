LPI-EF: Einbruch in geparktes Auto

Erfurt (ots) - Ein hochwertiges E-Bike wurde durch Einbrecher aus einem Erfurter Keller gestohlen. Der Besitzer des Fahrrades zeigte den Diebstahl am Mittwochmorgen bei der Polizei an. Die Täter drangen auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Färberwaidweg ein. Anschließend stahlen sie aus der Kellerbox des Geschädigten sein weißes E-Bike "Spezialized Turbo Tero 3.0" im Wert von knapp 3.000 Euro. ...

