POL-HG: Raub auf Tankstelle +++ Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro +++ Einbrecher beobachtet

1. Schwerer Raub auf Tankstelle,

Bad Homburg, Hessenring, Montag, 02.12.2024, 22.55 Uhr

(da)Am Montagabend kam es in Bad Homburg zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle. Kurz vor 23 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum im Hessenring. Unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe zwang er den Angestellten, die Kasse zu öffnen und griff nach deren Inhalt. Mit einer Beute von wenigen hundert Euro flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Täter. Hierbei soll es sich um einen etwa 1,85 Meter großen, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er war mit einer dunklen Wintermütze, einer schwarzen Jacke, darunter einem grauen Pullover, einer dunklen Hose und schwarzen Handschuhen bekleidet. Sein Gesicht hatte er teilweise mit einem weißen Mundschutz verdeckt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro, Bad Homburg, Louisenstraße, Montag, 02.12.2024, 11.45 Uhr

(da)Mit einer kuriosen Masche haben Betrüger am Montagmittag in Bad Homburg mehrere tausend Euro erbeutet. Gegen 11.45 Uhr wurde eine Fußgängerin in der Louisenstraße von zwei Frauen angesprochen. Diese versprachen ihr, ihre mentale Gesundheit zu verbessern, wenn sie ihnen Bargeld sowie Essen und Trinken gebe. Daraufhin begleitete eine der beiden die Bad Homburgerin nach Hause, wo sie mehrere tausend Euro abholten und der Komplizin in der Louisenstraße übergaben. Hier führten die beiden Betrügerinnen eine kurze Zeremonie mit der Frau durch, bevor sie in unbekannte Richtung verschwanden. Bei den Betrügerinnen handelte es sich um zwei Frauen, die ausschließlich Russisch sprachen. Eine war etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatte blonde Haare und trug dunkle Kleidung. Ihre Komplizin war 70 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hatte rote Haare, trug eine Strickjacke und eine schwarze Handtasche. Wem die beiden Frauen am Montag in der Bad Homburger Innenstadt aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher beobachtet,

Kronberg, Oberhöchstadt, In den Dellwiesen, Samstag, 30.11.2024, 20.10 Uhr

(da)Am Samstagabend beobachtete ein Kronberger einen Einbrecher. Gegen 20.10 Uhr bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "In den Dellwiesen" im Stadtteil Oberhöchstadt einen Mann in seinem Garten. Dieser versuchte, ein Garagentor gewaltsam zu öffnen. Dies misslang und der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Es handelte sich um einen etwa 1,70 bis 1,90 Meter großen Mann mit schlanker Figur, dunklen Haaren und dunkler Kleidung. Wer den Mann beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

