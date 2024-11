POL-HG: Streit unter Jugendlichen eskaliert +++ Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet +++ Traktorteile entwendet +++ Container aufgebrochen +++ Aktionstag der Polizei +++ Erfolgreiche Kontrollen

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Streit unter Jugendlichen eskaliert,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, Donnerstag, 28.11.2024, 20.14 Uhr

(da)Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in Oberursel eskaliert. Die 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen trafen sich gegen 20 Uhr vor einem Supermarkt im Zimmersmühlenweg. Dort kam es zu einem Wortgefecht, das in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Im Verlauf des eskalierenden Streits soll der 16-Jährige dem 14-Jährigen auch eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, bevor er vom Tatort flüchtete. Kräfte der Polizeistation Oberursel konnten ihn jedoch im Rahmen der Fahndung noch im Nahbereich antreffen. Die beiden Jugendlichen wurden vor Ort ärztlich versorgt und anschließend ihren Eltern übergeben. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung, gegen den 16-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

2. In Erdgeschosswohnung eingestiegen,

Oberursel-Bommersheim, Lange Straße, Donnerstag, 28.11.2024, 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)Wohnungseinbrecher sind am Donnerstagabend im Oberurseler Stadtteil Bommersheim in Erscheinung getreten. Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr hebelten sie in der "Lange Straße" die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf, um diese anschließend auf den Kopf zu stellen. Letztlich entwendeten sie Bargeld, Schmuck und ein Tablet. Die Flucht der Täter erfolgte mutmaßlich wieder über den Balkon in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Einbrecher zugange,

Königstein, Nassauischer Weg/Falkenstein, Röder Weg, Donnerstag, 28.11.2024, 07:00 Uhr bis 15:45 Uhr

(fh)Sowohl in Königstein als auch im Stadtteil Falkenstein waren am Donnerstag Einbrecher aktiv. In der Straße "Nassauischer Weg" betraten die Täter unbemerkt ein Mehrfamilienhaus und öffneten mithilfe eines Werkzeugs eine Wohnungstür. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung stießen die Einbrecher auf Schmuck und Bargeld und nahmen diese an sich. Im Röder Weg in Falkenstein hatten die Täter weniger Glück. Hier hielt am Donnerstag die Terrassentür eines Einfamilienhauses den Hebelversuchen stand. Entwendet wurde dementsprechend nichts.

Unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 werden Ihre Hinweise zu den beiden Einbrüchen von der Polizeistation Königstein entgegengenommen.

4. Schmuck im Visier,

Bad Homburg, Am Wingertsberg, Freitag, 22.11.2024, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2024, 13:30 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche ereignete sich in Bad Homburg ein Einbruch in eine Wohnung. Zwischen Freitag, dem 22.11.2024 und Donnerstag, dem 28.11.2024 kletterten Unbekannte auf den Balkon einer Wohnung in der Straße "Am Wingertsberg". Dort schlugen sie ein Loch in die Balkontür, um sich so Zutritt in die Wohnräume zu verschaffen. Nachdem sie hier mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit Schmuck im Gepäck in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise entgegen. Sie können sich hierfür unter der Rufnummer (06172) 120-0 melden.

5. Traktorenteile entwendet,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Homburger Straße, Freitag, 29.11.2024, 0 Uhr bis 3.15 Uhr

(da)Am frühen Freitagmorgen entwendeten Unbekannte in Bad Homburg, Ober-Erlenbach, diverse Anbauteile von Traktoren. Die Täter gelangten zwischen 0 Uhr und 3.15 Uhr auf das Gelände eines Reiterhofes in der Homburger Straße. Auf dem Hof waren zwei Traktoren abgestellt. Von diesen bauten die Diebe mehrere Displays, Verkleidungen und Antennen ab. Die Beute hat einen Wert von rund 40.000 Euro. Mit dieser Beute flüchteten sie unerkannt. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, dessen Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120-0 entgegen.

6. Container von Jugendzentrum aufgebrochen, Königstein, Schneidhainer Straße, Mittwoch, 27.11.2024, 20 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2024, 12 Uhr

(da)In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in einen Container des Jugendzentrums Königstein einzubrechen. Der Container steht in der Schneidhainer Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei müssen die Täter zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr auf das Gelände gelangt sein und dann die Zugangstür aufgehebelt haben. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

7. Aktionstag der Polizei: Prävention gegen Betrug zum Nachteil älterer Menschen, Bad Homburg & Oberursel, Donnerstag, 29.11.2024

(da)Unter dem Motto "Vorsicht ist besser als Nachsicht: Sicher im Alltag" fand am Donnerstag in Oberursel und Bad Homburg ein erfolgreicher Präventionstag der Polizei statt. Ziel der Aktion war es, vor allem ältere Menschen und ihre Angehörigen über die perfiden Methoden von Betrügern sowie Trick- und Taschendieben aufzuklären und durch verstärkte zivile und uniformierte Polizeipräsenz möglichen Taten einen Riegel vorzuschieben. Hierzu bestreiften die Beamtinnen und Beamten die jeweiligen Innenstädte und Fußgängerzonen. Die positive Resonanz der Bevölkerung innerhalb der Aufklärungsgespräche war durchweg deutlich. Viele nahmen die Gelegenheit wahr, gezielte Fragen zu stellen und vom Wissen der Polizei zu profitieren. Besonders beschäftigte die Bürgerinnen und Bürger das leidige Thema der Schockanrufe sowie die Möglichkeiten, ihr Portemonnaie gegen Langfinger zu schützen. Die Polizeidirektion Hochtaunus plant, auch künftig in der Öffentlichkeit präsent zu sein, um weiterhin präventiv gegen Betrug vorzugehen. Hier zeigt die Erfahrung, dass der direkte Kontakt und Austausch die effektivsten Möglichkeiten sind, um Menschen zu erreichen und sie vor derartigen Betrügereien zu schützen. Bürgerinnen und Bürger, die die Polizei vor Ort nicht antreffen konnten, können sich weiterhin über die E-Mail-Adresse der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Informationen zum Thema Betrug und Prävention einholen: beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de

8. Erfolgreicher Kontrolltag: Drogenerkennung im Straßenverkehr mit geschultem Personal, Hochtaunuskreis, Donnerstag, 28.11.2024

(da)Die Polizeidirektion Hochtaunus führte am Donnerstag einen umfangreichen Kontrolltag zum Thema "Drogenerkennung im Straßenverkehr" durch, bei dem nicht nur zahlreiche Verstöße festgestellt wurden, sondern auch erstmals frisch ausgebildete Beamtinnen und Beamte zum Einsatz kamen. Mehrfach im Jahr werden die neuen Beamtinnen und Beamten der Polizeistationen im Hochtaunuskreis zu diesem wichtigen Thema der Verkehrssicherheit beschult. Im Mittelpunkt solcher Aus- und Weiterbildungen stehen sowohl die theoretischen Aspekte als auch die rechtlichen Grundlagen solcher Kontrollen. Die bisherigen Schulungen haben gezeigt, dass die Qualität und Effektivität der Kontrollen dadurch deutlich gesteigert werden. Das Gelernte soll aber auch direkt angewendet werden können. Hierzu wurde am Donnerstag in Oberursel-Oberstedten eine Kontrollstelle eingerichtet. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr wurden 25 Fahrzeuge und 27 Personen kontrolliert. Natürlich werden bei solchen Kontrollen weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten nicht vernachlässigt. So wurden 10 Verstöße geahndet. In einem Fall stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis eines Fahrzeuges erloschen war, in einem anderen Fall erhärtete sich der Verdacht einer möglichen Urkundenfälschung. Den eigentlichen Schwerpunkt bildeten jedoch mögliche Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Hier ergaben sich vier Strafanzeigen, bei denen die nunmehr Beschuldigten im Verdacht stehen, unter dem Einfluss von Marihuana gefahren zu sein. Zur Beweissicherung wurden bei ihnen auf der Polizeistation Oberursel Blutentnahmen durchgeführt. Die Polizeidirektion Hochtaunus wird auch zukünftig Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr dauerhaft zu gewährleisten.

