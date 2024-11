PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bargeld bei Einbruch gestohlen +++ Einbrecher in Hausen-Arnsbach unterwegs +++ Erwischt - Diebe gehen Porsche an +++ Terrassentür hält stand

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bargeld bei Einbruch gestohlen, Kronberg, Oberhöchstadt, Erlenweg, Mittwoch, 27.11.2024, 15 Uhr bis 18 Uhr

(ro)Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Kronberg-Oberhöchstadt eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr gelangten die Einbrecher auf das Grundstück eines Einfamilienhauses im Erlenweg. Hier hebelten sie die Terrassentür auf, um in die Innenräume zu gelangen. Anschließend entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Wem im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

2. Einbrecher in Hausen-Arnsbach unterwegs, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Lupinenweg, Dienstag, 26.11.2024, 8.45 Uhr bis 22.15 Uhr

(ro)In Neu-Anspach sind Unbekannte am Dienstag in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Die Kriminellen gelangten zwischen 8.45 Uhr und 22.15 Uhr über den Garten zum Anwesen im Lupinenweg in Hausen-Arnsbach. Sie hebelten gewaltsam die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, verschwanden sie samt Bargeld und Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise melden Sie bitte der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

3. Diebe gehen Porsche an und werden erwischt, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Gotenstraße, Donnerstag, 28.11.2024, 02:45 Uhr

(fh)n der Nacht zum Donnerstag überraschte ein Anwohner im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach Diebe, die im Begriff waren, zwei Porsche zu entwenden. Gegen 02:45 Uhr betraten zwei Männer die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gotenstraße, nachdem sie zuvor deren Tür aufgehebelt hatten. In der Parkebene machten sie sich zielgerichtet an zwei dort abgestellten Fahrzeugen der Marke Porsche zu schaffen und versuchten diese kurzzuschließen. Noch während der Tatausführung wurden die beiden jedoch von einem aufmerksamen Anwohner überrascht und so in die Flucht geschlagen. Beide Täter sollen schlank, etwa 1,70 m bis 1,80 m groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von Ihnen trug eine Kappe mit den Buchstaben "NY". Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Terrassentür hält stand, Königstein, Falkenstein, Hohemarkstraße, Montag, 25.11.2024, 11 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 16.10 Uhr

(ro)An einer Terrassentür scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen im Königsteiner Stadtteil Falkenstein. Die bislang unbekannten Täter suchten zwischen Montag, 11 Uhr und Mittwoch, 16.10 Uhr den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Hohemarkstraße auf. Dort versuchten sie die Terrassentür einzuschlagen. Diese hielt jedoch allen Versuchen stand, weshalb die Diebe ohne Beute abzogen. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell