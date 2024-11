POL-W: RS - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Wurf einer Flasche mit brennbarer Flüssigkeit vor Wohnhaus in Lüttringhausen

Wuppertal (ots) - Am Freitag (22.11.2024, 14:35 Uhr) erlitt eine Fußgängerin leichte Verletzungen, als sie versuchte, die Straße überqueren. Eine 32-Jährige war zu Fuß auf der Straße Aue unterwegs, als sie in Höhe der Sophienstraße die Fahrbahn überqueren wollte. Ein Autofahrer ließ die Fußgängerin die Fahrbahn passieren. Zeitgleich fuhr ein schwarzer Porsche an dem wartenden Auto vorbei und touchierte die ...

mehr