Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall in Solingen Mitte

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (25.11.2024, 11:15 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Rathausstraße. Eine 32-jährige Frau fuhr mit einer Mercedes B-Klasse auf der Ratshausstraße in Richtung Schützenstraße. In Höhe der Kreuzung Bismarckstraße, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW Passat. Der Rettungsdienst brachte den vierzehnmonatigen Sohn der 32-Jährigen - der sich während des Unfalls auf der Rücksitzbank befand - vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Mercedes und der VW wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (an)

