PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Spielothek mit Schusswaffen überfallen +++ Über Dach in Wohnhaus eingestiegen +++ Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Spielothek mit Schusswaffen überfallen, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Mittwoch, 27.11.2024, 3.07 Uhr

(da)Am frühen Mittwochmorgen haben zwei Unbekannte mit Schusswaffen eine Spielothek in Oberursel überfallen. Um 3.07 Uhr betraten die beiden maskierten Männer das Spiellokal im Zimmersmühlenweg. Unter Vorhalt von augenscheinlichen Schusswaffen sowie eines Reizstoffsprühgerätes forderten sie die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Nachdem sie auf diese Weise mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie in Richtung Oberurseler Straße. Bei dem Duo handelte es sich um zwei Männer mit normaler bis athletischer Statur, die ihre Gesichter mit schwarzen Sturmhauben maskiert hatten. Einer der beiden war etwa 1,80 Meter groß, trug einen grauen Kapuzenpullover, hellblaue Jeans und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Sein Komplize war etwa 1,85 Meter groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und graue Turnschuhe der Marke Adidas mit weißer Sohle. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet nach den beiden Tätern. Sollten Sie diese beobachtet haben oder können in sonstiger Form zur Sachverhaltsklärung beitragen, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

2. Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen, Bad Homburg, Auf dem Gleichen, Freitag, 22.11.2024, 10 Uhr bis Dienstag, 26.11.2024, 15 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Bad Homburg eingebrochen. Zwischen Freitag und Dienstag gelangten die Einbrecher auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Gleichen". Hier hebelten sie zum einen die Terrassentür auf und entfernten zum anderen mehrere Dachziegel des Hauses, um in die Innenräume zu gelangen. Anschließend entwendeten sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Bargeld und Schmuck. Mit dieser Beute flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Wem im genannten Zeitraum in der Straße "Auf dem Gleichen" etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

3. Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Bad Homburg, Gonzenheim, Holzhäuser Straße, Freitag, 22.11.2024, 8 Uhr bis Sonntag, 24.11.2024, 15.30 Uhr

(da)An einer Wohnungstür scheiterten Einbrecher am Wochenende in Bad Homburg-Gonzenheim. Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus in der Holzhäuser Straße. Dort versuchten sie sich an einer Wohnungstür. Diese hielt jedoch allen Hebelversuchen stand, weshalb die Diebe ohne Beute abzogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell