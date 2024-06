Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonne durchwühlt

Zülpich (ots)

Am gestrigen Dienstag (11. Juni) durchwühlte ein Unbekannter gegen 08:30 Uhr eine Mülltonne auf einem Grundstück in der Karolinger Straße in Zülpich.

Der 70-jährige Eigentümer sprach den Unbekannten an, als dieser weiterhin dessen Mülltonne durchwühlte.

Darauf schrie der Unbekannte den 70-Jährigen an, bedrohte und schubste ihn gegen die Haustüre.

Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit. Der Eigentümer wurde bei dem Vorfall verletzt.

Aus der Mülltonne wurde nichts entwendet. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ca. 40 Jahre -dunkle Haare -blaue Jacke -blaue Jeans (Loch auf Höhe des rechten Knies) -braun/ goldene Jacke -grüne Tasche

