POL-HG: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Mehrere Autos bei Unfall beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld, Bad Homburg, Freitag, 22.11.2024

(da)Falsche Polizeibeamte haben am Freitag in Bad Homburg eine Rentnerin zur Herausgabe von Bargeld überredet. Im Laufe des Tages meldeten sich die "Beamten" telefonisch bei der Frau und teilten ihr mit, dass derzeit Einbrecher in der Nachbarschaft ihr Unwesen trieben. Man wolle nun die Bewohner und ihr Eigentum schützen. Mit dieser Finte brachten sie die 82-Jährige dazu, ihre Ersparnisse sowie EC-Karten in einem Umschlag in den Briefkasten zu werfen. Diese nahmen die Betrüger kurz darauf an sich und hoben zusätzlich einen vierstelligen Betrag an einem Geldautomaten ab. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Victor-Achard-Straße, Montag, 25.11.2024, 15.30 Uhr bis 18.20 Uhr

(da)Am Montag kam es im Bad Homburger Stadtteil Dornholzhausen zu einem Einbruch. Zwischen 15.30 Uhr und 18.20 Uhr begaben sich die Einbrecher in die Victor-Achard-Straße. Dort hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und erbeuteten diversen Schmuck sowie Bargeld, mit dem sie unerkannt entkamen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer am Montagnachmittag oder -abend verdächtige Wahrnehmungen in der Victor-Achard-Straße gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

3. Mehrere Autos bei Unfall beschädigt,

Bad Homburg, Saalburgstraße, Dienstag, 26.11.2024, 7.40 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen ereignete sich in Bad Homburg ein Verkehrsunfall. Gegen 7.40 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau mit einem BMW Mini die Saalburgstraße von der Lechfeldstraße kommend in Richtung Götzenmühlweg. Auf diesem Streckenabschnitt kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi, der durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere Autos geschoben wurde. Der Audi und der Mini waren danach nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt. Die 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein vorangegangener Alkohol- oder Drogenkonsum konnte bislang ausgeschlossen werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen

