LPI-G: Diebstahl aus PKW

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 28.10.2024 kontrollierten Beamte der PI Greiz einen 54-jährigen, polnischen PKW-Fahrer in der Friedrich-Engels-Straße, Zeulenroda-Triebes und stellten bei einem Atemalkoholtest fest, dass der Mann mit 1,62 Promille am Verkehr teilnahm. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

mehr