POL-HG: +++ Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss +++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln +++ Verkehrsunfall durch verlorenes Vorderrad +++

Pressemeldung von Freitag, den 22.11.2024 bis Sonntag, den 24.11.2024 Polizeistation Bad Homburg

1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Gartenhütte

61381 Friedrichsdorf, Bottigstraße

Dienstag, 19.11.2024, 13:00 Uhr - Freitag, 22.11.2024, 12:15 Uhr

Einem bislang unbekannten Täter gelang es zwischen Dienstag, 13:00 Uhr und Freitag, 12:15 Uhr eine mittels Schloss gesicherte Gartenhütte aufzuhebeln. Im Anschluss entwendete der Täter mehrere Flaschen Alkoholika und Werkzeug aus der Gartenhütte. Danach floh der unbekannte Täter samt Beute in unbekannte Richtung. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 5.000EUR.

2. Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

61350 Bad Homburg v.d. Höhe, Im Lech

Freitag, 22.11.2024, 14:30 Uhr - Freitag, 22.11.2024, 19:10 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag Nachmittag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem eine Scheibe der Terrassentür beschädigt wurde. Die unbekannten Täter durchsuchen daraufhin das Haus und entwendeten u.a. Schmuck und Bargeld. Die Täter flüchten im Anschluss samt Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesguts wird auf ca. 2.500EUR geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000EUR.

3. Einbruchdiebstahl aus Privathaus

61350 Bad Homburg v.d. Höhe, Im Gestüt Erlenhof Freitag, 22.11.2024, 15:00 Uhr - Freitag, 22.11.2024, 19:00 Uhr

Bislang unbekannter Täter verschafft sich am Freitag Nachmittag vermutlich durch eine unverschlossene Garage Zutritt zu einem Bad Homburger Wohnhaus. Der unbekannte Täter durchsucht daraufhin die Räumlichkeiten des Hauses und entwendet einen Schranktresor mitsamt dem einliegenden Schmuck im Gesamtwert von ca. 200.000EUR. Der Täter flüchtet im Anschluss samt Diebesgut in unbekannte Richtung.

4. Versuchter besonders schwerer Diebstahl aus Umkleideraum und PKW

61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Paul-Ehrlich-Weg Samstag, 23.11.2024, 06:00 Uhr - Samstag, 23.11.2024, 13:15 Uhr,

Bislang unbekannter Täter betritt vermutlich über den öffentlichen Eingang ein Bad Homburger Seniorenwohnheim. Von dort gelangt er zu den Umkleideräumen der Beschäftigten und bricht die dortigen Spinde mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam auf. Mitsamt eines dort aufgefundenen PKW-Schlüssels begibt sich der unbekannte Täter an das zugehörige Fahrzeug auf dem Parkplatz. Das Fahrzeug wird ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht. Im Anschluss entfernt sich der unbekannte Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der PKW-Schlüssel verbleibt am Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200EUR.

Die Polizei hat in den genannten Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06171 / 2712 - 0, oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Fahren unter BtM-Einfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Hessenring/Taunusstraße Samstag, 23.11.2024, ca. 20:30 Uhr

Am Samstagabend wurde ein 33-jähriger Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle im Bad Homburger Stadtgebiet unterzogen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen - aufgrund Diebstahls - zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben waren. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb mit ihm eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Der 33-jährige Bad Homburger ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizeistation Oberursel:

1. Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

61440 Oberursel, Furtweg

Freitag, 22.11.2024, 17:00 Uhr - Samstag, 23.11.2024, 19:40 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt auf das umzäunte Grundstück eines Einfamilienhauses im Furtweg in Oberstedten. Hier schoben sie den Rollladen eines Fensters im Erdgeschoss nach oben. Anschließend wurde versucht das Fenster aufzuhebeln, sowie durch Einschlagen der Fensterscheibe das Fenster über den Fenstergriff zu öffnen. Nachdem dies beides misslang entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06171 / 6240 - 0.

Polizeistation Usingen:

1. Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Landesstraße 3270 zwischen Usingen und Eschbach Sonntag, 24.11.2024, 05:00 Uhr

Am Sonntag, den 24.11.2024, kam es gegen 05:00 Uhr auf der L3270 zwischen Usingen und Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit.

Eine 23 Jahre alte Frau aus Usingen befuhr mit einem BMW Mini die L3270 aus Richtung Usingen kommend in Richtung Eschbach. Nach einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über Ihr Fahrzeug, kollidierte mit der Schutzplanke und mehreren Leitpfosten, bevor sie auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Da das Fahrzeug in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit war, schaltete die Unfallverursacherin die Warnblinkanlage ein und setzte den Heimweg zu Fuß fort. Hier konnte sie dann von der Polizei angetroffen werden. Da die Unfallverursacherin deutlich alkoholisiert war, wurde sie zur Polizeistation gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Die Unfallverursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt, der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Verkehrsunfall mit Personenschaden durch verlorenes Vorderrad

Bundesstraße 456 - Höhe Abfahrt Kreisstraße 728 Samstag, 23.11.2024, 18:40 Uhr

Am Samstag, den 23.11.2024, kam es gegen 18:40 Uhr auf der B456 auf Höhe der K728 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ursächlich für den Unfall war wohl, dass sich das linke Vorderrad eines PKW während der Fahrt löste.

Ein 64 Jahre alter Mann aus Usingen befuhr mit einem Volvo V60 die B456 aus Richtung Bad Homburg kommend in Richtung Usingen. Aus bislang ungeklärten Gründen löste sich während der Fahrt das linke Vorderrad, welches dann auf die Gegenfahrbahn rollte und mit der Mercedes-Benz E-Klasse eines 63 Jahre alten Mann aus Neu-Anspach kollidierte. Hierbei wurde die 64 Jahre alte Beifahrerin in der E-Klasse leicht verletzt.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird hier auf 17.000 EUR geschätzt. Warum sich das Rad löste ist derzeit noch ungeklärt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B456 an der Unfallstelle von 19:05 bis 19:40 Uhr komplett gesperrt werden.

3. Einbruch in Einfamilienhaus

61250 Usingen, Walradstraße

Samstag, 23.11.2024, 16:20 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, 18:15 Uhr

Am Samstag, den 23.11.2024, kam es in der Zeit von 16:20 bis 18:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Walradstraße in Usingen.

Hierbei wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde wohl Bargeld und Schmuck entwendet. Eine genaue Schadenshöhe liegt hier noch nicht vor. Am Wohnhaus entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 300 EUR.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Polizeistation Königstein im Taunus:

Keine presserelevanten Ereignisse im Berichtszeitraum

